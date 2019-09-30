Звездный стиль

Шарапова посетила показ Givenchy в экстравагантном зеленом костюме

Теннисистка привлекла к себе внимание присутствующих эффектным нарядом.

Шарапова посетила показ Givenchy в экстравагантном зеленом костюме
Мария Шарапова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2S5zZRJ5OK/

Теннисистка Мария Шарапова появилась на показе демисезонной коллекции Givenchy в модном зеленом костюме. Образ спортсменки привлек к себе внимание остальных гостей своей необычностью. Свое преимущество в росте Мария подчеркнула монохромными прямыми брюками свободного кроя и классическими босоножками на тонком каблуке. Главной же деталью в образе стал приталенный пиджак с объемными плечами словно из 80-х. Для того, чтобы придать образу небрежности, Мария закатала рукава. Акцентом на талии стал золотой пояс-ремень с цепочкой.

На самом мероприятии Шарапова сообщила креативному директору Givenchy, что раньше вряд ли рискнула бы одеться подобным образом. Теннисистка призналась, что зеленый цвет для нее не характерен. На самом событии Шарапова появилась с бойфрендом – миллионером Алексом Гилксом. Именно его поклонники Шараповой подозревают в колоссальном влиянии на стиль Марии в одежде – в последнее время спортсменка стала выглядеть заметно лучше.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный образзеленый костюмМария Шараповапарижская неделя модыСтильШарапова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шарапова посетила показ Givenchy в экстравагантном зеленом костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: