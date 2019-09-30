Шарапова посетила показ Givenchy в экстравагантном зеленом костюме

Теннисистка Мария Шарапова появилась на показе демисезонной коллекции Givenchy в модном зеленом костюме. Образ спортсменки привлек к себе внимание остальных гостей своей необычностью. Свое преимущество в росте Мария подчеркнула монохромными прямыми брюками свободного кроя и классическими босоножками на тонком каблуке. Главной же деталью в образе стал приталенный пиджак с объемными плечами словно из 80-х. Для того, чтобы придать образу небрежности, Мария закатала рукава. Акцентом на талии стал золотой пояс-ремень с цепочкой.

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На самом мероприятии Шарапова сообщила креативному директору Givenchy, что раньше вряд ли рискнула бы одеться подобным образом. Теннисистка призналась, что зеленый цвет для нее не характерен. На самом событии Шарапова появилась с бойфрендом – миллионером Алексом Гилксом. Именно его поклонники Шараповой подозревают в колоссальном влиянии на стиль Марии в одежде – в последнее время спортсменка стала выглядеть заметно лучше.