Боня поздравила друзей со свадьбой в сверкающем платье телесного цвета

Виктория Боня является известной модницей. Она ведет свой бьюти-блог, в котором рассказывает о новинках в индустрии красоты и дает советы по нанесению макияжа. А не так давно девушка со своей дочерью Анджелиной переехала жить в Лондон. В связи с этим в ее гардеробе появилось больше теплых вещей. Как известно, в столице Англии часто идут дожди и стоит густой туман. Однако на днях звезда сбежала из дома на несколько дней в Италию.

больше по теме Боня запечатлела дочку перед походом в лондонскую школу Светская львица также призналась, что ей самой пришлось вырвать у девочки зуб.

На этот раз Боня приехала в другую страну не ради модной съемки, а чтобы побывать на свадьбе друзей. Влюбленные собрали гостей в роскошном отеле, а сама церемония бракосочетания прошла на природе. Невеста Гюляра Мелики, режиссер фильмов, выглядела бесподобно в пышном платье со шлейфом. А Виктория предпочла изящное платье телесного цвета с блестками в пол и с глубоким декольте. Волосы девушка оставила выпрямленными и сделала макияж в нюдовых тонах.

Наряд от Dior восхитил поклонников русской красавицы. Они одарили ее комплиментами. «Взгляд и платье, да и все остальное — шикарное!», «Платье просто офигенное. Под стать Виктории», «Кто-то лучше невесты выглядит», «Вика, по красоте вы „переплюнули“ невесту. Очень эффектная и платье», «Нимфа», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ближе к вечеру, когда состоялся банкет и танцы, Боня переоделась в серебристое мини-платье в черную полоску. К наряду она подобрала босоножки на шпильке. На этот раз светская львица развеяла слухи о беременности, которые то и дело появляются в последнее время. Платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости.

А вам понравился образ Виктории?