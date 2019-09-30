К Хэллоуину готова: Нетребко прогулялась по Майами в маске Джокера

Известная оперная певица Анна Нетребко к премьере фильма «Джокер» готова. Минувшей ночью артистка посетила магазин товаров для Хэллоуина в Майами вместе со своими друзьями. Веселая компания закупилась масками и цветными париками. Сама Анна гуляла по улицам города с зеленым лицом ведьмы.

В Instagram певица выложила фотографию в большой маске Джокера — безумного клоуна-бандита, врага Бэтмена из американских комиксов. В этом эпатажном образе Анна угостилась мороженым и пожелала подписчикам спокойной ночи.

Напомним, сейчас живущая в США артистка выступает с оперой «Леди Макбет Мценского уезда». Недавно она пожаловалась поклонникам, что уже третий раз меняет партнера по сцене для этой постановки. При этом Нетребко не только талантливая певица, но и заядлая модница. Ее наряды активно обсуждаются в Сети, так что даже страшная маска не испортит имиджа оперной дивы.

Хотели бы себе такую маску?