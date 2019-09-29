Звездный стиль

59-летняя Вербицкая покрыла голову платком ради ретро-снимков

Телеведущая приняла участие в новой тематической фотосессии.

59-летняя Вербицкая покрыла голову платком ради ретро-снимков
Лариса Вербицкая (Фото: Globallookpress.com)

59-летняя Лариса Вербицкая приняла участие в новой тематической фотосессии, побывав в столичном автомузее. Для выхода в свет телеведущая выбрала ретро-стиль: знаменитость подобрала к черному облегающему платью кожаные перчатки, бусы, лаковые туфли-лодочки, покрыв голову атласным платком небесно-голубого оттенка.

«Самый большой автомузей в Москве! Перед глазами история лучших автомобилей мира, которые оставили свой след в истории человечества», — подписала свежие кадры телеведущая.

Ранее в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Лариса Вербицкой. По словам историка моды, телеведущая знает, как выглядеть на двадцать лет моложе. Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается: знаменитости идеально подходит белоснежный оттенок. По мнению Васильева, благодаря стройной фигуре Лариса вполне может позволить себе наряды этой цветовой гаммы, которая обычно полнит фигуру, визуально добавляя представительницам прекрасного пола лишние килограммы.

«Я считаю, что она — украшение нашего телевидения. Выглядит просто изумительно, на 20 лет моложе своего возраста. Лариса производит на меня впечатление очень интеллигентной и сдержанной особы, создающей вокруг себя ауру какой-то внутренней уверенности», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

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Звездный стильЛариса Вербицкаямода и стильретро-стиль
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59-летняя Вербицкая покрыла голову платком ради ретро-снимков
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