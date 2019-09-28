Звездный стиль

На стиле: Утяшева предстала на съемках в мини-шортах золотого цвета

Спортсменка поделилась кадрами из закулисья шоу «Танцы».

На стиле: Утяшева предстала на съемках в мини-шортах золотого цвета
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева является неизменно ведущей шоу «Танцы» на ТНТ. В конце этого лета стартовал новый сезон популярного проекта. Зрители с интересом следят за тем, как проходит отбор участников в разных городах России. Каждый раз бывшая гимнастка предстает в новых образах. Как ранее призналась девушка, наряды для нее подбирает стилист. Хотя сама телеведущая тоже обладает утонченным чувством стиля и умеет подбирать себе эффектные образы в повседневной жизни.

За минувший месяц Ляйсан уже видели в платье с юбкой-пачкой, белом коктейльном наряде на бретельках, а также в total black. Если в Красноярске она была в платье с глубоким декольте, то для кастинга в Казани девушке подобрали уже более молодежный образ. Телеведущая выглядела неотразимо в черной майке с жакетом и мини-шортах золотого цвета, которые подчеркнули длину ее ног. Волосы девушки были собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж. Образ был завершен черными туфлями на шпильке.

Утяшева в золотых шортах. фото
Утяшева в золотых шортах. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Телеведущая общалась с конкурсантами и успевала сама танцевать в перерывах между работой. Она поддерживала парней и девушек, которые готовились выступить перед членами жюри. Поклонники пришли в восторг от наряда спортсменки. Они отметили, что у Ляйсан очень красивая фигура. «Ноги обалденные», «Ноги, фантастически красивые», «Лейсан-красавица, худенькая такая, шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Утяшева усиленно занимается спортом. Она часто дает советы и демонстрирует эффективные упражнения на разные части тела. В этом году телеведущая похудела, что, конечно, заметили поклонники.

А вам понравился образ Ляйсан?

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«Танцы» на ТНТЗвездный стильЛяйсан УтяшеваМодные тренды
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На стиле: Утяшева предстала на съемках в мини-шортах золотого цвета
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