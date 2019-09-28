Звездный стиль

Бондарчук в дерзком мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Светская львица поделилась кадрами из откровенной фотосессии.

Бондарчук в дерзком мини-платье продемонстрировала стройные ноги
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук в 50 лет может похвастаться стройной фигурой. Она занимается спортом и йогой, что помогает ей поддерживать форму. Ко всему прочему, бизнесвумен много путешествует, что позволяет ей вести активный образ жизни. Светская львица имеет много брендовых вещей в своем гардеробе. Она любит носить лаконичные костюмы и женственные платья. Когда бывшая жена Федора Бондарчук идет по улице, то сложно не обратить на нее внимание.

А на днях Светлана приняла участие в новой фотосессии. На этот раз женщина облачилась в черное мини-платье с глубоким декольте и причудливыми полупрозрачными рукавами. Она приняла достаточно соблазнительную позу, взобравшись на тренажер для пилатеса. При этом Бондарчук вытянула ноги на шпильке, подчеркнув их длину и стройность. Образ украсили неброские серьги, а также кольцо с камнем, которое красовалось на безымянном пальце.

Поклонники восхитились красотой Светланы. «Какое красивое платье и очень красивая Светлана!», «Платье бесподобное», «Ах, какая женщина», «Шикарный образ… одновременно чувственный и игриво детский», «Красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Не так давно Федор Бондарчук женился на своей молодой возлюбленной Паулине Андреевой. Свадебная церемония состоялась в закрытом режиме в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Гостям было запрещено использовать смартфоны, поэтому снимков с торжества почти нет в общем доступе. Примечательно, что за несколько дней до этого экс-жена режиссера поймала букет невесты на свадьбе Ксении Собчак. Теперь поклонники ждут, когда она отправится под венец.

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Звездный стильоткровенная фотосессияСветлана Бондарчук
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Бондарчук в дерзком мини-платье продемонстрировала стройные ноги
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