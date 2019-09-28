Ляйсан Утяшеву раскритиковали за «великанский» жакет

Накануне в столичном ГУМе прошла коктейльная вечеринка – звезды отмечали 15 лет со дня открытия бутика модной одежды и аксессуаров Louis Vuitton. На мероприятии присутствовали многие представители высшего света и по совместительству поклонники бренда – Екатерина Одинцова, Юлия Барановская, Дарья Клюкина, Лукерья Ильяшенко и многие другие. Особое внимание к себе привлекла гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Для этого выхода спортсменка и просто красавица выбрала приталенный серый пиджак в полоску с гигантскими плечами. За счет внушительного размера плеч супруге Павла Воли удалось создать эффектный акцент на верхней части туловища.

Помимо больших плеч важные визуальные акценты создавали удлиненный правый лацкан, укороченная молния, оканчивающаяся внизу глубоким вырезом, и широкие рукава. В качестве дополнения к объемному верху Ляйсан выбрала черную юбку выше колена и матовые кожаные ботфорты с острым носом.

больше по теме Ляйсан Утяшева подверглась критике в Сети за выбор одежды Новый костюм звезды некоторые подписчики ее блога назвали «худшим».

В социальных сетях, впрочем, не все оценили образ Утяшевой. Некоторые подписчики назвали жакет «великанским». Сразу несколько девушек отметили, что подобным выбором Ляйсан нарушила пропорции фигуры. Третьи экспертно заявили, что действующим и бывшим гимнасткам не стоит подчеркивать плечи. «Для такого облегающего силуэта слишком просторные рукава. Выглядит так, будто ушили в талии изначально просторный пиджак», — сошлись во мнении комментирующие. Некоторые и вовсе задались вопросом, не надет ли жакет на голое тело.