Звездный стиль

Осенний стиль: 48-летняя Кудрявцева облачилась в пальто зеленого оттенка

Ведущая программы «Секрет на миллион» обновила свой гардероб.

Осенний стиль: 48-летняя Кудрявцева облачилась в пальто зеленого оттенка
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram свежее фото. В кадре супруга хоккеиста Игоря Макарова позировала в новом дизайнерском пальто зеленого оттенка. Свой образ ведущая программы «Секрет на миллион» дополнила трендовыми неоново-салатовыми кроссовками.

Знаменитость не скрывает, что тщательно следит за модными тенденциями. Так, Лера отдает предпочтение элегантным и женственным нарядам: шифоновым блузкам, жакетам, юбкам, силуэтным платьям в пол, брючным костюмам. Однако в гардеробе телеведущей есть место для одежды в стиле Casual. Вне съемок, для прогулок с дочерью и отдыха возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова отдает предпочтение практичным образам, выбирая зауженные джинсы, кроссовки, меховые жилетки, рубашки и толстовки.

Готовясь к осенним холодам, Кудрявцева решила обновить свой гардероб, став обладательницей пальто зеленого цвета. По словам Леры, она осталась довольна своим приобретением.

«Очень крутое пальто», — написала в комментариях под снимком телеведущая.

«Клево», — оценил образ супруги Игоря Макарова «Золотой голос России» Николай Басков.

Напомним, что вместе с мужем Лера Кудрявцева воспитывает годовалую дочь Марию. Малышка появилась на свет в августе прошлого года. Телеведущая не скрывает, что ей нравится покупать наследнице детские наряды, платья, кофточки и аксессуары.

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Тэги:

Звездный стильИгорь МакаровЛера Кудрявцева
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Осенний стиль: 48-летняя Кудрявцева облачилась в пальто зеленого оттенка
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