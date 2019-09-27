Похудевшая Жасмин примерила мини-шорты и жакет терракотового цвета

Жасмин частенько делится с подписчиками модными образами. И, как правило, отдает предпочтение невероятно женственным нарядам. Платьям с воланами, юбкам в пол, ярким блейзерам и эксклюзивным украшениям от друзей-дизайнеров.

На этот же раз певица решила, напротив, похулиганить. И примерила яркие шорты с пиджаком и высокими белыми сапогами.

«Любите себя прежде всего», — подписала фотографию артистка. Поклонники же заметили, как сильно похудела певица. Ведь после рождения сына Мирона в 2016-м супруга политика Илана Шора нечасто позволяла носить себе мини… Но, кажется, этот момент все же настал.

К тому же, за лето девушка обзавелась фантастическим бронзовым загаром. Так что такой уже надо не прятать, а показывать.

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Напомним, до этого Жасмин делилась с поклонниками видео с младшеньким Мироном. Он, как и дочь певицы, Маргарита, растет копией мамы и уже любит проводить с ней время на кухне. Так недавно Мирон проявил себя в роли кондитера, раскатывая под контролем артистки тесто на кухне.