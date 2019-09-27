Шпица продемонстрировала, с чем сочетать розовый брючный костюм

33-летняя Екатерина Шпица обновила сезонный гардероб, приняв участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре девушка предстала в свободном брючном костюме, продемонстрировав, с чем лучше сочетать розовую палитру. Так, при выборе образа на каждый день, знаменитость отдала предпочтение простому белому топу и туфлям-лодочкам того же оттенка.

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«Надо всегда отдавать себе отчёт в том, что ты сможешь предъявить миру, кроме безусловной молодости и красоты, когда они неминуемо тебя покинут. Думаю о серьезном, ношу розовое», — подписала свежий снимок актриса.

Ранее в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники о внешности и стиле Екатерины Шпицы высказался ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

По словам историка моды, у актрисы по-настоящему звездные прически и наряды. Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается, что девушка тратит баснословные суммы на свой гардероб.