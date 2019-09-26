Парижский шик: Гагарина продемонстрировала, с чем актуально сочетать тренч

Полина Гагарина недавно была вынуждена отменить несколько выступлений. Певица заболела, поэтому несколько дней была вынуждена провести под капельницами, также она лечила горло. Девушке удалось быстро встать на ноги. Она вернулась к работе, тем более, что в этом году звезда снова стала наставницей шоу «Голос». Однако теперь она старается одеваться теплее, но при этом выглядит стильно.

На днях Полина вышла на улицу. По пути по делам она успела сделать несколько фото. Певица облачилась в свитер нежного кремового цвета, который дополнила летящей юбкой явно из летнего гардероба, а также высокими сапогами. Поверх наряда она надела бежевый тренч. Образ артистка дополнила сумкой в тон обуви.

«Скромница почти в Париже», — написала Гагарина.

По всей видимости, ей захотелось выглядеть, как парижанки. Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Какой образ потрясающий. Очень красивая», «Какая осенняя и красивая», «Гагарина самая элегантная, самая горячая красотка эстрады», «Какая же вы изящная и нежная», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что тренчи и свитера этой осенью носят многие знаменитости. Светлана Ходченкова предпочитает сочетать теплые кофты с джинсами или стегаными юбками. А вот Алсу не так давно примерила трендовый тренч с пайетками.

А вы носите осенью свитер?