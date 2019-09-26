В тренде: Утяшева примерила кожаную мини-юбку

Только недавно Павел Воля признавался, что приревновал красотку жену во время отдыха на Средиземном море… Тогда спортсменка блистала на золотых песках в фантастических купальниках, отливая бронзовым загаром.

И вот на дворе уже осень и казалось бы, шоумен может быть спокоен. Только вот девушка в очередной раз решила пощекотать нервы супруга, облачившись в короткую кожаную юбку. Наденете такую осенью — окажетесь в тренде, уверяют стилисты.

Кожаную обновку Утяшева надела с трикотажной водолазкой, так что образ получился еще и по-осеннему теплым и уютным. Дополнила look девушка замшевыми ботильонами на каблуках.

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Напомним, ранее Ляйсан признавалась, что перед покупкой вещей советуется с мужем. Так как Утяшевой важно услышать его мнение.