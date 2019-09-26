Звездный стиль

Выход в свет: Рудковская предпочла стиль монохром, а Караулова — total black

Звезды собрались на светском ужине в Москве.

Выход в свет: Рудковская предпочла стиль монохром, а Караулова — total black
Юлианна Караулова и Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская успевает не только работать, заботиться о муже Евгении Плющенко и о сыне Саше. Она частая гостья светских мероприятий, модных показов и фестивалей. Продюсер всегда находится в центре событий. Неудивительно, что Ксения Собчак недавно решила снять новое шоу в стиле проекта «Семейство Кардашян» только о Рудковской и ее близких. Уже активно ведутся съемки шоу.

На днях Яна побывала на светском ужине, блюда для которого готовит Владимир Мухин. На мероприятии собралось множество звезд. Выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова пришла в длинном платье свободного кроя. Она предпочла стиль total black. Лишь на губы певица нанесла помаду, освежив образ. Также появилась среди гостей экс-участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина, которая недавно вышла замуж. Рудковская тоже не смогла пропустить такое событие.

Продюсер предпочла стиль монохром. Она надела пышную юбку голубого цвета и пиджак синего оттенка. В руках супруга Плющенко держала сумку из кожи в тон наряду. Караулова сделала фото с Яной и призналась, что стала частью ее шоу, которое в скором времени должно выйти на канале «Супер».

«Дружно поздравляли Клюкину со свадьбой, обсуждали привидения в доме Рудковской (и даже стали участниками ее нового реалити #янасупер), вспоминали всякое в машине и даже тестировали отпариватель. В общем, вечер удался, что уж там», — рассказала певица.

Поклонники начали обсуждать наряды звезд. Они отметили, что Юлианна любит облачаться во все черное. А вот образ Рудковской им пришелся по душе. Многие считают, что светской львице очень идут подобные изысканные и элегантные образы.

А вам чей наряд понравился больше?

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Звездный стильЮлианна КарауловаЯна Рудковская
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Выход в свет: Рудковская предпочла стиль монохром, а Караулова — total black
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