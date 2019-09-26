Звездный стиль

Елена Захарова примерила нежное платье в форме розы

Утонченной актрисе необычайно подходит стиль леди-лайк.

Елена Захарова примерила нежное платье в форме розы
Елена Захарова. Фото Global look press

43-летняя Елена Захарова примерила необычное цветочное платье в стиле леди-лайк. Несмотря на короткую длину, наряд не диссонирует с ее возрастом.

Юбка у платья скроена в форме распустившегося розового бутона. Его линии выполнены так искусно, что создается ощущение только что сорванного в саду цветка. Цвет платья тоже естественный – чайной розы. Тонкую талию актриса подчеркнула контрастным черным поясом.

Фото с новым образом Елена Захарова разместила в своем блоге, сразу же вызвав волну восторженных отзывов.

«Нежная розочка!», «Красивая, воздушная! Светлый человек!», «Цветочек!», «Леночка, какая вы хорошенькая, какое платьице, просто восторг!» — можно прочитать в комментариях.

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Елена Захарова примерила нежное платье в форме розы
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