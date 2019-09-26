Елена Захарова примерила нежное платье в форме розы

43-летняя Елена Захарова примерила необычное цветочное платье в стиле леди-лайк. Несмотря на короткую длину, наряд не диссонирует с ее возрастом.
Юбка у платья скроена в форме распустившегося розового бутона. Его линии выполнены так искусно, что создается ощущение только что сорванного в саду цветка. Цвет платья тоже естественный – чайной розы. Тонкую талию актриса подчеркнула контрастным черным поясом.
Фото с новым образом Елена Захарова разместила в своем блоге, сразу же вызвав волну восторженных отзывов.
«Нежная розочка!», «Красивая, воздушная! Светлый человек!», «Цветочек!», «Леночка, какая вы хорошенькая, какое платьице, просто восторг!» — можно прочитать в комментариях.