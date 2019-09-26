Пегова подчеркнула фигуру кожаной юбкой карамельного цвета

Ирина Пегова имеет армию поклонников, так как является открытой и искренней девушкой. Она много путешествует, стильно одевается, не боится быть смешной. И при этом артистка не стремится найти себе жениха. Со своим мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году. А недавно актриса похудела и стала выглядеть еще привлекательнее. Фанаты не перестают восхищаться знаменитостью, у которой, кажется, неиссякаемая энергия.

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К слову, для многих Ирина стала иконой стиля. Недавно на съемки передачи «Вечерний Ургант» она пришла в комбинезоне с трендовым гороховым принтом. А на днях актриса приняла участие в модной фотосессии. Для съемки она облачилась в стильный осенний образ. Пегова предстала в белой блузке с вышивкой и кожаной юбкой-карандаш, но не черного, а нежно-карамельного цвета с каштановым поясом. Образ дополнила косуха в тон.

Артистке сделали нюдовый макияж, а волосам придали объем. «Прекрасная у нас работа, я вам скажу! Украсят, марафет наведут, приоденут и ну давай фотографировать ! Да ещё люди вокруг, мало того, что приятные в общении и красивые, да ещё и профессионалы с большой буквы», — похвасталась Ирина.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Вы прекрасны», «Красотка, стильно, вам идёт», «Мне кажется вас все должны любить. Вы удивительная и нежная», «Вы как всегда прекрасная!»,«Как же вы мне нравитесь, красивая, душевная», «Выглядите просто замечательно, даже глаза у вас улыбаются», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился наряд звезды?