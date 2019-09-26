Звездный стиль

Хромченко посоветовала, как носить платье-рубашку правильно

Трендовый наряд уместен не для каждого случая.

Хромченко посоветовала, как носить платье-рубашку правильно
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на "Первом канале"

Сегодня в тренде – платье-ночнушка. Его отличает свободный крой, широкие рукава с манжетами, отрезной верх и широкий низ. Ну и главная особенность – внешнее сходство с ночной рубашкой. Оно комфортное, обычно выполнено из натуральных тканей с незатейливым принтом.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» (Первый канал) объяснила, что такое платье – не для выхода в свет.

«В нем можно пойти в гости, но у него нет коктейльного характера. Это повседневное платье, практически домашнее. Его прообраз – классическая ночная рубашка», — сказала эксперт моды.

Сочетать платье-ночную рубашку можно с оверсайз-кардиганом, который напоминает халат, какого-нибудь красивого цвета. Возможно даже с узорами. Такой кардиган, если подпоясывается, то низко, потому что толстые трикотажи не акцентируют талию.

«Здесь обязательно должна быть маленькая гномья шапочка или актуальный сегодня картуз либо берет, в том числе вязаный, но только не махеровый. Здесь может быть длинный шарф, несколько раз обернутый вокруг шеи, не слишком объемный и легкий. И, конечно, тяжелая обувь: высокие сапоги, возможно «жокеи», ботинки на тяжелой подошве. Подойдет и спортивная обувь, особенно, если она будет высокая», — объяснила Эвелина.

По словам эксперта моды, важно понимать, что такое платье не является главным элементом костюма, оно подручное, как и ночная рубашка в гардеробе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко посоветовала, как носить платье-рубашку правильно
Интересно?
Поделись с друзьями: