Хромченко посоветовала, как носить платье-рубашку правильно

Сегодня в тренде – платье-ночнушка. Его отличает свободный крой, широкие рукава с манжетами, отрезной верх и широкий низ. Ну и главная особенность – внешнее сходство с ночной рубашкой. Оно комфортное, обычно выполнено из натуральных тканей с незатейливым принтом.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» (Первый канал) объяснила, что такое платье – не для выхода в свет.

«В нем можно пойти в гости, но у него нет коктейльного характера. Это повседневное платье, практически домашнее. Его прообраз – классическая ночная рубашка», — сказала эксперт моды.

Сочетать платье-ночную рубашку можно с оверсайз-кардиганом, который напоминает халат, какого-нибудь красивого цвета. Возможно даже с узорами. Такой кардиган, если подпоясывается, то низко, потому что толстые трикотажи не акцентируют талию.

«Здесь обязательно должна быть маленькая гномья шапочка или актуальный сегодня картуз либо берет, в том числе вязаный, но только не махеровый. Здесь может быть длинный шарф, несколько раз обернутый вокруг шеи, не слишком объемный и легкий. И, конечно, тяжелая обувь: высокие сапоги, возможно «жокеи», ботинки на тяжелой подошве. Подойдет и спортивная обувь, особенно, если она будет высокая», — объяснила Эвелина.

По словам эксперта моды, важно понимать, что такое платье не является главным элементом костюма, оно подручное, как и ночная рубашка в гардеробе.