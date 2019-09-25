Хромченко объяснила, как из делового костюма сделать вечерний look

В программе «Модный приговор» на Первом канале ведущие Александр Васильев и Надежда Бабкина раскритиковали выбранный героиней черный брючный костюм с топом цвета фуксии. Эксперты сочли образ слишком мрачным.
За гостью передачи Елену Перепелкину неожиданно вступилась Эвелина Хромченко. Она объяснила, что даже из самого безнадежного черного костюма можно составить прекрасный наряд для вечернего выхода в свет.
«Я бы поменяла эти брюки на более широкие, поставила героиню на более высокий каблук, заменила бы топ цвета фуксии на другой. Женщине с таким цветом волос и кожи такой оттенок ни к чему. Дала бы ей красную помаду, маленькую блестящую сумочку и поблескивающее ожерелье на шею, еле заметное, или серьги. И вот в этом виде, даже с тем же конским хвостиком, я бы ее отправила на светскую тусовку», — сказала Эвелина Хромченко.
Она уверена, что такая женщина без внимания кавалеров на вечеринке бы точно не осталась.