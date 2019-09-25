Хромченко объяснила, как из делового костюма сделать вечерний look

В программе «Модный приговор» на Первом канале ведущие Александр Васильев и Надежда Бабкина раскритиковали выбранный героиней черный брючный костюм с топом цвета фуксии. Эксперты сочли образ слишком мрачным.

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За гостью передачи Елену Перепелкину неожиданно вступилась Эвелина Хромченко. Она объяснила, что даже из самого безнадежного черного костюма можно составить прекрасный наряд для вечернего выхода в свет.

«Я бы поменяла эти брюки на более широкие, поставила героиню на более высокий каблук, заменила бы топ цвета фуксии на другой. Женщине с таким цветом волос и кожи такой оттенок ни к чему. Дала бы ей красную помаду, маленькую блестящую сумочку и поблескивающее ожерелье на шею, еле заметное, или серьги. И вот в этом виде, даже с тем же конским хвостиком, я бы ее отправила на светскую тусовку», — сказала Эвелина Хромченко.

Она уверена, что такая женщина без внимания кавалеров на вечеринке бы точно не осталась.