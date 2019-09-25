Звездный стиль

Хромченко объяснила, как из делового костюма сделать вечерний look

Всего несколько дополнительных деталей – и образ готов.

Хромченко объяснила, как из делового костюма сделать вечерний look
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на "Первом канале"

В программе «Модный приговор» на Первом канале ведущие Александр Васильев и Надежда Бабкина раскритиковали выбранный героиней черный брючный костюм с топом цвета фуксии. Эксперты сочли образ слишком мрачным.

За гостью передачи Елену Перепелкину неожиданно вступилась Эвелина Хромченко. Она объяснила, что даже из самого безнадежного черного костюма можно составить прекрасный наряд для вечернего выхода в свет.

Елена Перепелкина в черном костюме. Фото
Елена Перепелкина в черном костюме. Скриншот программы «Модный приговор» на «Первом канале»

«Я бы поменяла эти брюки на более широкие, поставила героиню на более высокий каблук, заменила бы топ цвета фуксии на другой. Женщине с таким цветом волос и кожи такой оттенок ни к чему. Дала бы ей красную помаду, маленькую блестящую сумочку и поблескивающее ожерелье на шею, еле заметное, или серьги. И вот в этом виде, даже с тем же конским хвостиком, я бы ее отправила на светскую тусовку», — сказала Эвелина Хромченко.

Она уверена, что такая женщина без внимания кавалеров на вечеринке бы точно не осталась.

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Хромченко объяснила, как из делового костюма сделать вечерний look
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