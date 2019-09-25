Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Фотографии дочери американского президента вызвали бурный восторг у ее подписчиков в соцсети.

Пока президент США пытается переварить свалившиеся на него неприятности в виде грозящего импичмента и ненависти со стороны шведской школьницы Греты Тунберг, его дочь Иванка ловко перетягивает внимание на себя. 24 сентября она появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья.

Да, действительно, она была в голубой рубашке, белой юбке и черных туфлях. Под рубашкой отчетливо просматривалась далеко не первого размера грудь Иванки, которую она, по всей видимости, забыла «упаковать» в бюстгальтер.

Фотографии и видео с мероприятия дочь Дональда Трампа опубликовала на своей странице в Instagram и тут же вызвала в комментариях шквал одобрительных отзывов со стороны мужской аудитории. «Потрясающая женщина», «Отличный наряд», «Иванку – в президенты», — пишут ей подписчики.

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Напомним, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила журналистам о том, что палата начинает процедуру импичмента в отношении отца Иванки, Дональда Трампа. В рамках импичмента будет проведено официальное расследование действий Трампа, который, по некоторым данным, давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование против сына Джо Байдена.