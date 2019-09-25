Маленькая модница: Кудрявцева купила дочери куртку с гороховым принтом

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала на личной страничке микроблога свежие кадры, запечатлев на камеру годовалую дочь Марию. Наследницу ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» родила от 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова в августе прошлого года.

На первом фото маленькая Маша запечатлена в утепленной куртке с гороховым принтом, шапочке, узких джинсах по росту и ботинках. Сама Кудрявцева накинула поверх клетчатой рубашки безрукавку с меховым капюшоном, отдав предпочтение трендовым джинсам скинни и модным в этом сезоне салатовым кроссовкам на шнуровке.

«Какая вкусняшка», — отреагировала в комментариях Инна Маликова, оценив свежее фото Леры в компании годовалой дочки.

Следом, в той же публикации, соведущая Оскара Кучеры опубликовала два свежих видеоролика. На одном Маша занимается с воспитателем, увлеченно рассматривая развивающую игру, предназначенную для маленьких детей. А на втором — дочка Кудрявцевой прогуливается с мамой на парковке в поисках своего авто.