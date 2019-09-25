Звездный стиль

59-летняя Вербицкая в брюках-дудочках выбрал стиль total black

Телеведущая отдала предпочтение монохромной цветовой гамме.

59-летняя Вербицкая в брюках-дудочках выбрал стиль total black
Лариса Вербицкая (Фото: Globallookpress.com)

59-летняя Лариса Вербицкая опубликовала в Instagram свежее фото, в кадре знаменитость запечатлена в брюках-дудочках, топе и жакете. Свой образ телеведущая дополнила ботинками на шнуровке, отдав предпочтение стилю total black.

«Бостон, Цюрих, Москва. Впереди семь часовых поясов. Как не потеряться во времени и сохранить силы?! Мне помогает витамин С», — отметила знаменитость, устроив импровизированную фотосессию в аэропорту.

Вербицкая отдала предпочтение монохромной гамме вслед за 44-летней Яной Рудковской. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко появилась на премии GQ «Человек года» в черном платье-бюстье со шлейфом.

В одном из своих интервью Лариса Вербицкая поделилась личными секретами красоты. Так, по словам знаменитости, она старается ложиться спать до десяти вечера. Именно в таком случае, по мнению артистки, ей удается максимально восстановить силы, избавившись от соблазна поужинать перед сном. Уже много лет телеведущая не ест хлеб, колбасу, выпечку, десерты. Кроме того, Лариса исключила из рациона сахар и хлеб. Говоря об уходе за кожей, Вербицкая призналась, что многие процедуры можно делать самостоятельно в домашних условиях — скрабы, маски, некоторые пилинги и даже самомассажи. Лариса считает себя большой поклонницей ванн с морской солью.

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Звездный стильЛариса Вербицкая
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59-летняя Вербицкая в брюках-дудочках выбрал стиль total black
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