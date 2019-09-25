Осенний стиль: Зара продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки

36-летняя Зара приняла участие в новой импровизированной фотосессии в городском стиле. Исполнительница отказалась от статичных постановочных кадров, выбрав фото, которое было сделано в движении. Знаменитость прогулялась по Малой Бронной, посетовав на то, что ей пришлось «утеплиться» из-за прохладной и переменчивой московской погоды.

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Певица обновила гардероб, продемонстрировав новый сезонный образ. Так, Зара показала, с чем сочетать брюки-дудочки. Свой наряд артистка дополнила серым свитером и белой удлиненной курткой, не забыла девушка и про замшевые батильоны на каблуке, сделав акцент на длине ног.

«В Москве +7 °С, местами дождь и снег. Синоптики обещают хорошую погоду, но пока не сознаются, когда именно. Поэтому утепляемся, дорогие», — обратилась к подписчикам певица.

Ранее в одном из интервью Зара рассказала о том, как ей удается поддерживать фигуру в тонусе. По словам артистки, еще в детстве она занималась художественной гимнастикой, однако в определенный момент решила посвятить себя музыке.

Несмотря на то, что певица ушла из спорта, она как минимум три раза в неделю занимается с тренером, контролируя свой вес. Помимо того, что Зара посещает спортзал, она также много времени проводит на свежем воздухе, отдавая предпочтение пешим прогулкам. При этом знаменитость не считает себя сторонницей диет. По мнению Зары, всегда видно, когда человек следит за фигурой, но при этом не доводит организм до изнеможения.