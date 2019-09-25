Жена Чумакова вышла в свет в атласном платье-комбинации

Супруг певицы не оставил без внимания свежий снимок в микроблоге Юлии Ковальчук.

36-летняя Юлия Ковальчук поделилась с верными почитателями свежим кадром в Instagram. На фото экс-солистка группы «Блестящие» предстала в облегающем атласном платье-комбинации с кружевом. Образ знаменитости дополнили босоножки на высоком каблуке. Примечательно, что исполнительница отказалась от аксессуаров, выбрав стиль total black.

«Теплый был концерт такой, когда забываешь слова песни, а это еще сильнее сближает!! Спасибо… за еще одну красоту для меня!! Мужчины остались довольны», — отметила Ковальчук, говоря о своем вечернем платье.

Образ супруги по достоинству оценил и шоумен Алексей Чумаков, отметившись «лайком» под снимком артистки и разместив в комментариях под фото виртуальные смайлы в виде цветов. Певец не запрещает Юлии появляться на публике в мини-платьях. Сама же исполнительница признавалась, что хоть и ревнует мужа, все же старается не устраивать ему сцен и скандалов на этой почве.

Своего супруга Ковальчук считает «идеальным отцом». Из-за плотного гастрольного и съёмочного графика Чумаков не так часто бывает дома, но когда у него появляется несколько свободных дней, он проводит мини-отпуск с семьей.

«Леша невероятно заботлив, он изо всех сил старается обезопасить ребенка, он очень терпелив с Амелией. Я знаю, что всегда могу оставить на него дочку», — приводит «ОК!» слова Юлии Ковальчук.

Вместе с мужем певица воспитывает дочку Амелию. В октябре малышке исполнится два года.