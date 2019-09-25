Уроки стиля: Хромченко дала 5 эффективных советов женщинам с формами

При грамотном подходе к одежде, полная дама – значит красивая, уверен эксперт.

В программе «Модный приговор» на «Первом канале» Эвелина Хромченко дала несколько эффективных советов полным женщинам, которые могут, несмотря на выдающиеся формы, прекрасно выглядеть. Главное – правильно одеться.

Иногда женщины хотят скрыть слишком крупные бедра длинной рубахой или блузой. Но чаще всего они добиваются обратного эффекта – тонкие ткани задерживаются на выдающихся формах, только привлекая к себе внимание. Лучше для этой цели выбрать плотный жакет.

Полным женщинам, обладающим фигурой «песочные часы», длинные прямые блузы вообще противопоказаны. Они полностью лишают женщину талии, наделяя ее бесформенностью и визуально прибавляют объем.

Очень хорошо на крупноформатных женщинах с выраженной талией смотрятся платья-футляры. Они имеют определенное расстояние между тканью и фигурой, не выделяя лишнего, но в то же время показывают контуры тела.

Полным женщинам нужно полностью исключить из гардероба трикотажные вязаные платья, которые комкают фигуру и зрительно расширяют талию. Или оставить их для домашнего пользования.

Пышным брюнеткам Эвелина Хромченко посоветовала аккуратно использовать сочетание темной одежды и волос, потому что это тут же делает их шею короче. Чтобы этого не произошло, нужно оставить вокруг шеи больше «воздуха»: надеть одежду светлее волос, собрать их сзади или наверх, выбрать наряд с удлиненным вырезом.