Бородина составила стильный look с шортами бермудами

Ксения Бородина летом отдохнула в итальянском городе Форте-дей-Марми. Однако потом ей пришлось вернуться домой, чтобы продолжить работать. В конце сентября в Москве установилась дождливая и прохладная погода. Телеведущей сразу захотелось сбежать в теплые края. 23 сентября она улетела вместе с семьей отдыхать в Лос-Анджелес. Еще до завтрака девушка утроила фотосессию на фоне пальм.

«Мы проснулись в 5 утра, по Москве это 3 часа дня! А легли в 7 утра по Москве… ох… тяжко нам будет перестраиваться, пьём мелатонин, но работает он не надолго. Уже сидим на завтраке, нам вкусно наконец-то», — поделилась позже Ксения.

Она опубликовала снимки, на которых облачена в джинсовые шорты бермуды. Их телеведущая дополнила футболкой бежевого цвета и кроссовками в тон. Она позировала у отеля на дороге вместе с мужем Курбаном Омаровым, который тоже предпочел надеть шорты с футболкой, только в более спортивном стиле.

«Весь день расписан по минутам. Первым делом, едем в Юниверсал, потом надпись Hollywood, вечером ужин в любимом ресторане Ди Каприо», — похвасталась Бородина.

Поклонники отметили, что они с Курбаном гармонично смотрятся вместе. А другие восхитились образом телеведущей. Для многих Ксения давно стала иконой стиля. «Обалденная девочка», «Красоточка, как всегда», «А Ксения все продолжает молодеть», «Идеальная семья, хорошего отдыха вам», «Какие вы клевые», — прокомментировали пост подписчики.