Звездный стиль

Бородина составила стильный look с шортами бермудами

Телеведущая прилетела с мужем в Америку.

Бородина составила стильный look с шортами бермудами
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина летом отдохнула в итальянском городе Форте-дей-Марми. Однако потом ей пришлось вернуться домой, чтобы продолжить работать. В конце сентября в Москве установилась дождливая и прохладная погода. Телеведущей сразу захотелось сбежать в теплые края. 23 сентября она улетела вместе с семьей отдыхать в Лос-Анджелес. Еще до завтрака девушка утроила фотосессию на фоне пальм.

«Мы проснулись в 5 утра, по Москве это 3 часа дня! А легли в 7 утра по Москве… ох… тяжко нам будет перестраиваться, пьём мелатонин, но работает он не надолго. Уже сидим на завтраке, нам вкусно наконец-то», — поделилась позже Ксения.

Она опубликовала снимки, на которых облачена в джинсовые шорты бермуды. Их телеведущая дополнила футболкой бежевого цвета и кроссовками в тон. Она позировала у отеля на дороге вместе с мужем Курбаном Омаровым, который тоже предпочел надеть шорты с футболкой, только в более спортивном стиле.

«Весь день расписан по минутам. Первым делом, едем в Юниверсал, потом надпись Hollywood, вечером ужин в любимом ресторане Ди Каприо», — похвасталась Бородина.

Поклонники отметили, что они с Курбаном гармонично смотрятся вместе. А другие восхитились образом телеведущей. Для многих Ксения давно стала иконой стиля. «Обалденная девочка», «Красоточка, как всегда», «А Ксения все продолжает молодеть», «Идеальная семья, хорошего отдыха вам», «Какие вы клевые», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильКсения БородинаКсения Бородина последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бородина составила стильный look с шортами бермудами
Интересно?
Поделись с друзьями: