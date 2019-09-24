Безрукова и Долина выбрали наряды в стиле total black

Ирина Безрукова нечасто выходит в свет, но этой осенью она стала охотней появляться на публике. Актриса снялась в передаче Леры Кудрявцевой, посетила «розовую» вечеринку одного модного издания, а на днях решила развеяться и пришла на премьеру мюзикла «Первое свидание», который поставили в Московском дворце молодежи. Примечательно, что там актриса повстречала известную певицу Ларису Долину.

Так сложилась, что они оделись в одной цветовой гамме. 54-летняя Безрукова подчеркнула стройную фигуру закрытым черным платьем в пол с поясом. От каблуков она отказалась. А 64-летняя Долина выбрала наряд миди с открытыми руками. Образ она дополнила туфлями на шпильке и миниатюрной сумочкой. Они решили сфотографироваться вместе. Поклонники отметили, что артисткам стиль total black очень идет.

«Вы красотки вдвоём!», «Стильные», «Словно дресс-код», «настоящие леди», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Лариса Александровна совсем недавно уже появлялась на публике. Она побывала на закрытии кинофестиваля «Золотой единорог» в Москве. Тогда артистка подчеркнула ноги кожаной мини-юбкой. Как известно, долгое время певица пробовала разные диеты, чтобы похудеть, но год назад отказалась от изнурительных голодовок.

Теперь Долина ни в чем себе не отказывает, но фанаты заметили, что она за последние месяцы постройнела. Вот и черное приталенное платье идеально село на ее фигуру. Безрукова осталась довольна мюзиклом. Скорее всего, не осталась равнодушна к постановке и ее коллега по шоу-бизнесу.

А вам чей образ понравился больше?