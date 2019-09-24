Звездный стиль

Дерзкий образ: Ходченкова вышла в свет в прозрачной блузе

Актриса посетила премьеру фильма «Герой».

Дерзкий образ: Ходченкова вышла в свет в прозрачной блузе
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова обладает эффектной внешностью. Благодаря стройной фигуре она может позволить себе носить совершенно разные модели, но девушка предпочитает выглядеть просто и элегантно. Накануне она посетила премьеру фильма «Герой», где сыграла вместе с Александром Петровым и Владимиром Машковым. Для выхода в свет актриса выбрала очень дерзкий наряд, чем удивила всех присутствующих.

На ковровой дорожке Ходченкова позировала вместе с коллегами. Она была облачена в прозрачную блузку, благодаря которой можно было разглядеть нижнее белье звезды. Кожаную косуху актриса специально не стала застегивать. К наряду она подобрала черные брюки и босоножки на шпильке. Завершил образ яркий макияж и крупные серьги. К слову, в картине она сыграла смелую девушку спецагента.

Поклонникам понравился экстравагантный наряд Светланы. Они отметили, что она даже без платьев умудряется выглядеть максимально женственно. «Невероятная», «Прикольно», «Вот это образ», «А какие волосы!», «Красавица, без слов», — стали писать пользователи Сети.

Отметим, что наш корреспондент тоже побывал на премьере. «В России давно не снимали хорошего боевика про шпионов, — поделился Саша Петров. — Есть старые фильмы, которые люди пересматривают, есть голливудские картины. Мне кажется, наш фильм должен понравиться российскому зрителю», — пояснил он в интервью Teleprogramma.pro. На экраны фильм выйдет с 26 сентября.

А вы часто ходите в кинотеатр?

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Дерзкий образ: Ходченкова вышла в свет в прозрачной блузе
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