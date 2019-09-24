Звездный стиль

Корсет и леопардовый принт: Собчак соединила в образе модные тенденции

37-летняя светская львица продемонстрировала необычный look.

Корсет и леопардовый принт: Собчак соединила в образе модные тенденции
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Спутница Константина Богомолова обожает эксперименты как в жизни, так и в работе. Вот и каждый новый образ Ксении хочется разглядывать часами. На днях же Собчак облачилась в кожаный корсет.

Поклонники удивились, поскольку Ксения — не любительница подобных вещей. Но, видимо, свадьба изменила и ее стиль.

Ксения Собчак
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Черный кожаный корсет теледива надела поверх ярко-розовой блузки с леопардовым принтом. А дополнила образ джинсами с высокой посадкой. Образ получился в духе нью-йоркских модниц из стрит-стайл рубрик.

Напомним, ранее Ксения пожаловалась на перипетии погоды, заметив, что в это время года совершенно непонятно, «что носить». И тут со светской львицей сложно поспорить.

«Типа вчера + 20 и солнце, а потом вдруг ты уже в свитере и почти шубе. Хотя подобный радикализм во всем остальном мне свойственен и приятен», — заметила теледива.

Что же, супруг Константин, видимо, рад переменчивому настроению супруги. Ведь еще недавно он называл ее идеалом женщины.

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Тэги:

корсетКсения Собчаклеопардовый принтмодный образ
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Корсет и леопардовый принт: Собчак соединила в образе модные тенденции
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