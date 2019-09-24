Нетребко появилась на красной дорожке в Нью-Йорке в розовом платье

48-летняя Анна Нетребко появилась на публике в розовом платье в пол с открытым плечом и драпировкой в виде волана, скрывавшего зону декольте. Примечательно, что знаменитость отказалась от колье и подвесок, выбрав в качестве аксессуаров массивный браслет и серьги-капельки. По словам певицы, она посетила оперный театр на Бродвее.

«На красной дорожке с генеральным менеджером Метрополитен-оперы Питером Гелбом», — отметила артистка.

Ранее на личной страничке в Instagram Нетребко выступила с критикой в адрес хейтеров, заявив, что она часто видит комментарии, касающиеся ее веса и внешности. По словам знаменитости, подписчики то и дело пытаются уличить ее в похудении.

Сама же Анна утверждает, что на протяжении многих лет носит один и тот же размер одежды, абсолютно не комплексуя по поводу своей фигуры. Нетребко подметила, что вполне довольна своими природными данными и не планирует садиться на жесткую диету ради «надуманных идеалов» красоты.