Звездный стиль

Вид из окна: Кожевникова в Париже устроила фотосессию в пеньюаре

Актриса из сериала «Универ» опубликовала в Instagram любопытный кадр.

Вид из окна: Кожевникова в Париже устроила фотосессию в пеньюаре
Мария Кожевникова (Фото: Globalookpress.com)

34-летняя Мария Кожевникова проводит отпуск во Франции. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, приняв участие в импровизированной фотосессии. В кадре актриса запечатлена на фоне распахнутого окна в пеньюаре. По словам Марии, она решила покинуть дождливую Москву ради поездки в Париж. Будучи многодетной мамой, Кожевникова призналась, что с юности хотела побывать в Диснейленде. Только сейчас актрисе удалось воплотить эту мечту в жизнь. И все благодаря любимому мужу.

Напомним, что у знаменитости трое сыновей от бизнесмена Евгения Васильева — пятилетний Иван, четырехлетний Максим и двухлетний Василий. При этом артистка старается не забывать и о собственной карьере. Ранее Мария признавалась, что ей с трудом удалось похудеть после родов. Сейчас актриса тщательно следит за весом, не забывая о пользе умеренных физических нагрузок. Кожевникова не скрывает: она отдает предпочтение женственным и элегантным нарядам.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, разбирая гардероб Марии, отметил, что Кожевникову можно назвать «типичной русской красавицей».

«Мария успевает и детей растить, и в свет выходить, и в кино сниматься», — добавил историк моды в своей постоянной колонке для 7days.ru.

При этом соведущий Эвелины Хромченко не сомневается, что дизайнерские наряды для красных дорожек Марии подбирают стилисты.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильМария КожевниковаПрограмма "Модный приговор"
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Вид из окна: Кожевникова в Париже устроила фотосессию в пеньюаре
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