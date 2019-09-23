Звездный стиль

В сером цвете: Пугачева подобрала к брючному костюму блестящие кеды

Недавно певица вернулась из Израиля.

В сером цвете: Пугачева подобрала к брючному костюму блестящие кеды
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева решила продлить лето и в сентябре отдохнула с детьми в Израиле. Там Лиза и Гарри отпраздновали свой день рождения. Примадонна организовала для них вечеринку. А вот муж певицы Максим Галкин смог поздравить наследников лишь на расстоянии, так как в тот день работал. Однако 21 сентября звездное семейство воссоединилось. Алла Борисовна вернулась домой, в замок, который расположен в деревне Грязь.

Похоже, что артистка успела соскучиться по своим любимым местам. В минувшие выходные она побывала в итальянском ресторане на Рублевском шоссе. Там ее сфотографировали его сотрудники. Примадонна облачилась в стильный осенний образ. Она была в сером брючном костюме в тонкую полоску, а поверх надела длинный кардиган в тон. Монохромный наряд певица разбавила белой блузкой и блестящими кедами. Она также надела крупный кулон в качестве броского аксессуара.

«Любимая гостья Марио и управляющего», — написал автор фото.

Поклонники отметили, что артистка выглядит потрясающе. «Алла Борисовна, вы просто красотка», «Хорошо выглядите», «Великолепная», «Суперская», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на отдыхе Пугачева тоже всегда одевалась с иголочки. Только в день рождения Лизы и Гарри она сначала отметилась в розовом платье свободного кроя, а потом в бриджах и блузке в цветочек.

А вам понравился образ певицы?

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В сером цвете: Пугачева подобрала к брючному костюму блестящие кеды
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