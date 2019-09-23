Федорова в розовом платье поддержала моду на стиль монохром

41-летняя Оксана Федорова опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр из недавней фотосессии. На снимке модель запечатлена в ярко-розовом платье с накидкой. Образ телеведущей дополнили «золотые» босоножки на шпильке. Вместо аксессуаров декольте знаменитости украсили перья. Примечательно, что Федорова поддержала моду на монохром вслед за 36-летней Алсу, которая ранее примеряла комплект, состоящий из шорт с завышенной талии, топа и объемной рубашки небесно-голубого цвета.

По словам Оксаны, она до сих пор тщательно следит за своим рационом, благодаря чему ей удается поддерживать фигуру в тонусе. Так, за завтраком модель обычно съедает творог, омлет или кашу, позволяя себе выпить чашечку кофе с карамелью. На обед — кусочек рыбы и небольшая порция супа — овощного или мясного.

Несмотря на плотный съемочный график, телеведущая отказывает себе в перекусах. На ужин Федорова готовит легкие салаты из трав — отдавая предпочтение укропу, петрушке и рукколе, не забывая об овощах. Вечером знаменитость может полакомиться небольшим кусочком куриной грудки и яблоком. Телеведущая исключила из рациона калорийную пишу, фастфуд и полуфабрикаты.