Звездный стиль

Водянова предстала в платье пастельного цвета и туфлях у себя дома

Модель провела вечер в домашней обстановке в дождливую погоду.

Водянова предстала в платье пастельного цвета и туфлях у себя дома
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова в последнее время старается находить больше времени на отдых и близких. В соцсети она все чаще публикует снимки, на которых запечатлена за чтением очередной книги. А после командировки в Нью-Йорк модель вернулась домой и выходные уже провела со своими детьми. Напомним, что девушка воспитывает пятерых наследников вместе с мужем Антуаном Арно. Ее средний сын Виктор недавно отпраздновал день рождения.

Как оказалось, не только в Москве осень выдалась дождливая. Погода в Париже тоже не радует местных жителей. По этой причине накануне Водянова осталась дома и устроила фотосессию со своим котом по кличке Галилей. В кадре модель сидит в кресле, забравшись в него с ногами. Она была облачена в лаконичное платье пастельного оттенка и туфли со стразами на маленьком каблуке и застежкой на пятке.

При этом волосы Наталья собрала в небрежный пучок, а на лице почти не было макияжа. На руках она держала своего домашнего питомца. Поклонники пришли в восторг от ее наряда, хотя некоторых девушка смутила тем, что даже в домашней обстановке выглядит так, будто только сошла с подиума.

«Эх, пойду пижаму переодену, аж стыдно стало», «У котика цвет глаз под ваше платье», «Наталья, какой прекрасный образ! Не перестаю восхищаться», «Потрясающие туфли», «Какая нежнятина», «Вот этот образ вам к лицу и прическа идет», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Водянова любит дурачиться с детьми и не боится быть смешной. При этом на публике модель обычно появляется в элегантных образах.

А как вам образ модели?

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Водянова предстала в платье пастельного цвета и туфлях у себя дома
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