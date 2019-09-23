Звездный стиль

Жена Бондарчука украсила обложку глянца в стильном образе

Паулина Андреева дала первое интервью после свадьбы.

Жена Бондарчука украсила обложку глянца в стильном образе
Паулина Андреева. фото: globallookpress.com

В середине сентября в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Влюбленные узаконили отношения после трех лет совместной жизни. Режиссер не пожалел денег на банкет и подарки для гостей. Закрытое торжество прошло в Юсуповском дворце. Для такого особого случая невеста облачилась в роскошное платье.

Скорее всего, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем. Подробностями не только свадьбы, но вообще личной жизни они не делятся. Однако недавно Паулина снялась в модной фотосессии. Она украсила обложку известного глянцевого издания. На главном фото девушка предстала в белой рубашке и галстуке. Образ выглядел женственно благодаря крупным сережкам. На других фото она предстал уже в черном платье и пальто с принтом в виде огромного бутона розы. К образу она добавила туфли на шпильке.

Также жена Бондарчука позировала в старинном здание в вечернем платье. Она сделала акцент на талии с помощью крупного пояса со стразами. На другом снимке девушка уже позировала в длинном пальто и ботфортах, а также белой шляпе. Поклонники пришли в восторг от стильных образов Андреевой. Даже артисты похвалили супругу режиссера. «Офигенная», — заявила Глюкоза. «Неплохо», — отметил Игорь Верник. «Богиня», — написала Светлана Устинова.

А многие поклонники назвали Паулину самой стильной актрисой. Стоит добавить, что разница с возлюбленным в 22 года нисколько не мешает девушке быть счастливой. Режиссер, пос ловам друзей, сильно изменился за годы жизни с актрисой в лучшую сторону. Не удивительно, что их называют идеальной парой.

А вам какой образ Андреевой понравился больше?

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Звездный стильмодная фотосессияПаулина АндрееваПаулина Андреева и Федор Бондарчук
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Жена Бондарчука украсила обложку глянца в стильном образе
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