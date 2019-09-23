Постройневшая Долина в кожаной мини-юбке появилась на кинофестивале

Лариса Долина не часто выходит в свет. Однако в конце лета она посетила «Новую волну», где предстала в эффектном наряде. Черный монохром подчеркнул тогда постройневшую фигуру артистки. Также тогда артиста нарастила волосы, чтобы сделать красивую прическу. Долгое время, как известно, она сидела на кефирной диете, но год назад звезда заявила, что хочет жить в свое удовольствие, поэтому отказалась от специальных пищевых ограничений.

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Однако кажется, что за последние несколько недель Долина похудела. Накануне она побывала на закрытии кинофестиваля «Золотой единорог», который прошел в столичном кинотеатре «Октябрь». Там на красной дорожке певица появилась в молодежном образе. Она облачилась в белую футболку с черным поясом с крупной золотой бляшкой. Артиста также облачилась в лосины и кожаную мини-юбку, которую дополнила массивными сапогами.

К образу она добавила миниатюрную сумочку в тон, а также сделала яркий макияж. На мероприятие Лариса Александровна пришла в одиночестве. Поклонникам понравился образ актрисы. Они восхитились ее стройными ногами. «Какая стройная», «Похудела и похорошела, а этот наряд», «Долина всегда стильная», — стали высказываться пользователи Сети.

К слову, уже давно ходят слухи о разладе в отношениях Долиной и ее мужа Ильи Спицына. Они вместе уже 20 лет, но певица редко говорит о личной жизни и уже давно не появлялась вместе с возлюбленным на публике. Инсайдеры утверждают, что артистка выгнала его из дома, узнав об измене. Сама звезда не комментирует слухи, а Спицын заверяет, что у них по-прежнему все хорошо.

А вам понравился образ Долиной?