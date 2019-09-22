Звездный стиль

Дмитрия Нагиева в новом образе сравнили с Адриано Челентано

Телеведущий сфотографировался в грязной широкополой шляпе.

Дмитрия Нагиева в новом образе сравнили с Адриано Челентано
Дмитрия Нагиева не раз называли секс-символом отечественного ТВ. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Главного мачо отечественного ТВ Дмитрия Нагиева поклонники не раз упрекали в том, что он любит одеваться как бездомный. Свежее фото телеведущего в Instagram снова представило мужчину в этом образе. На снимке 52-летний актер одет в грязную шляпу, потасканную рубаху, джинсовые шорты и истоптанные ботинки. При этом он сидит на корточках где-то на улице с видом, будто провернул удачное дело.

«Я сегодня неплохо проявил себя в постели, и получил хлеб. Щас передохну, и опять отвязно куролесить», — подписал фотографию Дмитрий.

В комментариях поклонники сравнили новый образ звезды с ковбоем и гопником, но больше всего ассоциаций у людей возникло с Адриано Челентано. Наверное, из-за шляпы.

Напомним, недавно стало известно, что Нагиев сыграет вождя африканского племени в семейной комедии.

А вам тоже кажется, что Дмитрий похож на Челентано на этой фотографии?

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Дмитрия Нагиева в новом образе сравнили с Адриано Челентано
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