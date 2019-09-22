Брухунова составила модный образ в стиле архитектуры Парижа

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова хорошо отдохнула в Париже вместе с юмористом. Дама все еще продолжает выкладывать в Сеть посты о Франции, в то время как Евгений Ваганович уже отчитался о своем прибытии на Родину.

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Стоит отметить, что Татьяна обладает поистине утонченным вкусом. Будучи в Париже, она составила образ, перекликающийся с архитектурой города. Помощница Петросяна надела длинный свободный пиджак в трендовую клетку pied-de-poule («гусиная лапка») красного цвета, длинную шифоновую юбку цвета бедра испуганной нимфы, классическую белую футболку и черные мюли с мехом. Образ Татьяна завершила небольшим темно-бурым ридикюлем в цвет вышивки на платье.

Если пролистать ее фотографии в Instagram, можно увидеть, что вслед за снимками ее наряда последует кадр с историческим парижским зданием, которое удивительным образом перекликается с ее одеждой. Красная плитка на полу – с рисунком на пиджаке. Витиеватые металлические решетки – с вышитыми узорами на платье.