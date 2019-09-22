Таисия Повалий продемонстрировала, как сочетать стиль кажуал с классикой

53-летняя певица предстала в оригинальном образе на улицах Киева.

Украинская певица Таисия Повалий показала тонкий вкус и чувство стиля на улицах Киева. Классическое черное платье она соединила в один комплект с оригинальным свободным пальто мокасинового цвета без застежек в стиле кэжуал.

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Решение оказалось на удивление эффектным. Завершила свой образ певица серебристой подвеской, которая добавила легкую ноту роскоши в общую канву фэшн-картины.

Нужно сказать, что 53-летняя звезда любит подчеркивать свою безупречную фигуру черными платьями.

Вокалистка знает, что обладает фигурой «песочные часы», и с удовольствием демонстрирует свою красивую талию.