Таисия Повалий продемонстрировала, как сочетать стиль кажуал с классикой

Украинская певица Таисия Повалий показала тонкий вкус и чувство стиля на улицах Киева. Классическое черное платье она соединила в один комплект с оригинальным свободным пальто мокасинового цвета без застежек в стиле кэжуал.
Решение оказалось на удивление эффектным. Завершила свой образ певица серебристой подвеской, которая добавила легкую ноту роскоши в общую канву фэшн-картины.
Нужно сказать, что 53-летняя звезда любит подчеркивать свою безупречную фигуру черными платьями.
Вокалистка знает, что обладает фигурой «песочные часы», и с удовольствием демонстрирует свою красивую талию.