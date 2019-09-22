Звездный стиль

Таисия Повалий продемонстрировала, как сочетать стиль кажуал с классикой

53-летняя певица предстала в оригинальном образе на улицах Киева.

Таисия Повалий продемонстрировала, как сочетать стиль кажуал с классикой
Таисия Повалий/instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица Таисия Повалий показала тонкий вкус и чувство стиля на улицах Киева. Классическое черное платье она соединила в один комплект с оригинальным свободным пальто мокасинового цвета без застежек в стиле кэжуал.

Решение оказалось на удивление эффектным. Завершила свой образ певица серебристой подвеской, которая добавила легкую ноту роскоши в общую канву фэшн-картины.

Нужно сказать, что 53-летняя звезда любит подчеркивать свою безупречную фигуру черными платьями.

Вокалистка знает, что обладает фигурой «песочные часы», и с удовольствием демонстрирует свою красивую талию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дорогое платьекэжуал стильмода и стильпальтоТаисия Повалий
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Таисия Повалий продемонстрировала, как сочетать стиль кажуал с классикой
Интересно?
Поделись с друзьями: