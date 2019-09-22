Оксана Федорова продемонстрировала парижский стиль в Санкт-Петербурге

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова выбрала для прогулки по северной столице стильное светлое пальто цвета топленого молока. Телеведущая отошла от стандартов и подобрала к нему черный пояс.

Известно, что парижский стиль отличает несколько пуританские решения в составлении гардероба. Это всегда вещи простого кроя, натуральные ткани и цвета, минимум аксессуаров. Однако именно он считается эталоном вкуса. Здесь главное – правильный подбор деталей, который и рождает такое понятие, как «стильный образ».

По подобному принципу пошла Оксана Федорова, украсив своим появлением улицы Санкт-Петербурга. Она надела светлое пальто и такого же цвета кепку, уменьшив легкий налет буржуазности темными деталями гардероба и массивными ботинками. Акцент в своем образе она сделала на талии, выбрав неординарный черный пояс для светлого силуэта.