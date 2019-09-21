Утяшева в алом платье с глубоким декольте предстала на шоу «Танцы»

Ляйсан Утяшева еще летом приступила к съемкам в новом сезоне шоу «Танцы». Поклонники всегда восхищаются стильными нарядами девушки. Даже в повседневной жизни она подбирает себе простые образы, в которых выглядит элегантно. А вот для съемок в проекте наряды для нее подбирает стилист. Об этом девушка сама признавалась в соцсети. За последние месяцы ее видели в в платье с юбкой-пачкой, белом коктейльном наряде на бретельках, а также в total black.

А вот для кастингов в Красноярске Ляйсан подобрали яркий женственный образ. Она предстала на съемках в алом платье на тонких бретельках и разрезом на юбке. Силуэтный наряд с глубоким декольте подчеркнул стройную фигуру девушки. Свой наряд телеведущая дополнила золотыми туфлями на шпильке и аксессуарами. Ранее она осветлила волосы, поэтому предстала на шоу почти блондинкой.

Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Многие ее сравнили с персонажем из мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера». «Из мультика, подружка кролика», «Какая красивая», «Джессика Рэббит», «Куколка!!! Так держать», «Какая же хорошенькая», «Приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики. К слову, новый цвет волос девушки понравился далеко не всем ее фанатам.

Напомним, что Утяшева много работает над своим телом. Она давно не занимается гимнастикой, но выступает на сцене с шоу Bolero и много тренируется, чтобы поддерживать себя в форме. Ранее телеведущая делилась эффективными упражнениями.

А вам понравился образ Ляйсан?