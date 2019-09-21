Звездный стиль

Седокова в леопардовом купальнике устроила фотосессию на яхте

Певица поделилась снимками, сделанными в отпуске.

Седокова в леопардовом купальнике устроила фотосессию на яхте
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова в середине сентября попала в больницу с отеком горла. Из-за снижения иммунитета у певицы началась крапивница. Однако лежать в палате долго она не стала, так как привыкла к активному образу жизни. Больше недели она боролась с недугом. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила полностью, артистка вернулась к гастрольной деятельности, также она дает советы своим поклонницам в соцсети на разные темы.

Похоже, что Анна скучает по лету, так как поделилась снимком, сделанным во время отпуска в Сен-Тропе. Там она устроила целую фотосессию на борту яхты. На новом кадре певица позирует в закрытом купальнике с леопардовым принтом, который подчеркнул пышную фигуру знаменитости и ее длинные ноги. Образ она дополнила солнцезащитными очками. К слову, леопардовый принт стал очень популярен в этом сезоне. 

Поклонники пришли в восторг от фигуры Седоковой. «Вы очень красивая», «Вах! Какой купальник», «Какой купальник красивый, да и вы, шикарная», «Как же захотелось на море», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что после третьих родов певица не может вернуться в форму. Она старается любить себя такой, какая есть, но порой пробует новые диеты или просто старается меньше есть. А спорт давно стал частью ее жизни.

А вот в личной жизни Анна никак не обретет счастье. Последние месяцы она встречалась с баскетболистом Янисом Тиммой, но недавно намекнула, что рассталась с ним. К тому же ранее она заявила, что подаст в суд на бывшую супругу Яниса из-за опорочивших ее честь слов женщины.

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Анна СедоковаЗвездный стильМодные трендыФото в купальнике
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Седокова в леопардовом купальнике устроила фотосессию на яхте
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