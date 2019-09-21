Звездный стиль

Экс-жена Шнурова в купальнике горчичного цвета позировала в Сен-Тропе

Матильда наслаждается отпуском на французском побережье.

Экс-жена Шнурова в купальнике горчичного цвета позировала в Сен-Тропе
Матильда Шнурова. фото: globallookpress.com

Летом прошлого года Сергей Шнуров расстался со своей третьей женой Матильдой. Эта новость стала неожиданностью для поклонников артиста. Однако уже спустя всего несколько месяцев он вновь женился на дочери уральского бизнесмена Ольге Абрамовой. А вот его экс-возлюбленная не торопится заводить новые отношения и снова вступать в брак. Она занимается бизнесом, у нее есть ресторан в Санкт-Петербурге.

Недавно Матильда побывала на свадьбе своей подруги Ксении Собчак, которая вышла замуж за Константина Богомолова. На пышном торжестве девушка даже расплакалась. А спустя несколько дней она уехала в Сен-Тропе в одиночестве. Бывшая жена Шнурова сразу поделилась пикантным фото с французского побережья. Она устроила фотосессию в горчичном купальнике с глубоким декольте.

Девушка сидела на песке и смотрела вдаль. Поклонники пришли в восторг от ее стройной фигуры. Некоторые до сих пор не могут понять, как Сергей мог уйти от такой красивой женщины. «Матильда, браво! Вы — супер», «Матильда, как вам идёт море и горчичный», «Какая красота, русалка Ариэль вышла из пены моря», «Божественно прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Матильда придерживается правильного питания. В свое время она помогла Шнурову отказаться от алкоголя, хотя он не представлял своей жизни без вредных привычек. К слову, после развода он также стал бегать и участвовать в марафонах.

А вы как держите себя в форме?

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Экс-жена Шнурова в купальнике горчичного цвета позировала в Сен-Тропе
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