Звездный стиль

Бритни Спирс в мини-платье впервые вышла в свет после реабилитации

Певицу сопровождал возлюбленный на красной дорожке премии Daytime Beauty Awards.

Бритни Спирс в мини-платье впервые вышла в свет после реабилитации
Бритни Спирс с возлюбленным. фото: globallookpress.com

Бритни Спирс не раз переживала не лучшие периоды в жизни. Многие помнят, как в 2007 году она неожиданно побрилась налысо после тяжелого развода с отцом своих детей Кевином Федерлайном. Тогда певица с трудом смогла побороть депрессию и зависимость от запрещенных веществ. В начале этого года стало известно, что любимица миллионов поклонников вновь оказалась в психиатрической клинике.

В лечебнице Бритни провела около четырех месяцев. После этого она стала публиковать фото и видео, демонстрируя, что она полностью здорова. Девушка набрал вес, поэтому стала активно заниматься спортом. В начале сентября певица сменила имидж. Из блондинки она превратилась в брюнетку. На преображение ее вдохновила сестра Линн. Однако поклонники решили, что с таким цветом волос Спирс стала выглядеть старше своего возраста.

Постепенно певица пытается вернуться к прежней жизни. 20 сентября она впервые после реабилитации вышла в свет. Девушка появилась на красной дорожке премии Daytime Beauty Awards. Бритни еще не успела вернуться в форму, поэтому черное-мини платье лишь подчеркнула несовершенства ее фигуры, полноватые ноги и руки. Даже босоножки на шпильке не спасли ситуацию. Волосам она придала объем, но они выглядели небрежными, а темный макияж дополнил образ.

Артистку сопровождал ее возлюбленный Сэм Асгари, облаченный в серый костюм. Поклонники посчитали, что Спирс не стоило одеваться в молодежном стиле. Наряд сыграл с ней злую шутку и только состарил. По словам пользователей Сети, рядом с 26-летним манекенщиком певица выглядела словно его мама. Однако преданные фанаты надеются, что в скором будущем, над имиджем звезды поработают стилисты.

Бритни Спирс с возлюбленным на премии. фото
Бритни Спирс с возлюбленным на премии. фото: globallookpress.com

«Я люблю ее, но что за волосы?!», «Никто не замечает, что с ней что-то не так?», «Лучше умыть лицо», «Тренировки прошли бесследно. Где твоя худоба, Бри?, «Надо было надеть длинное платье и утягивающее белье», — стали негодовать пользователи Сети.

А вы как считаете, Бритни могла бы выглядеть лучше?

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Бритни Спирс в мини-платье впервые вышла в свет после реабилитации
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