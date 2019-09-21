Звездный стиль

Литвинова в белом платье из перьев позировала для фото в Париже

Актриса заинтриговала поклонников неоднозначной подписью к снимку.

Литвинова в белом платье из перьев позировала для фото в Париже
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com/

Рената Литвинова обладает несравненным чувством стиля. Актриса порой выглядит так, будто только что вернулась из другой эпохи. Она часто укладывает волосы в легкую волну и облачается в ретро-наряды. Сама знаменитость порой относится к своей внешности самокритично и может назвать себя «страшной», при этом она всегда иронизирует, что шляпка может все исправить. Не так давно артистка побывала в Санкт-Петербурге на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, а потом, по всей видимости, вернулась в Париж.

52-летняя Рената делится снимками из своей поездки. Во Франции она бывала раньше очень часто, так как там училась ее дочка Ульяна. Один из самых романтичных городов в мире, похоже, вдохновляет актрису. На днях она поделилась новым фото, на котором предстала в роскошном наряде. Литвинова позировала в белом платье со шлейфом из перьев. Она продемонстрировала свои оголенные руки и стройные ноги.

Звезда стояла у окна, склонив голову. «Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их», — заинтриговала она своих подписчиков неоднозначной фразой.

К слову, многим поклонникам понравился образ Ренаты, а у некоторых он вызвал смех. «Жар-птица в печали», «В таком платье муки могут быть только общественном транспорте», «Рената, как всегда, загадочная!», «Как-будто крылья сложены», «На ангела похожа грустного», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Литвинова является одной из самых стильных отечественных актрис. В ее гардеробе регулярно появляются бредовые новинки. Не так давно она похвасталась тредовой шубкой-«чебурашкой», а также ярким сарафаном цвета фуксия.

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Звездный стильМодные трендыРената Литвинова
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Литвинова в белом платье из перьев позировала для фото в Париже
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