Хороша, чертовка: 61-летняя Шэрон Стоун позировала для глянца в мини

Кажется, голливудская дива открыла эликсир вечной молодости или же это любовь так на нее действует. Ведь актриса недавно намекнула, что ее сердце снова не свободно.

В любом случае, спешим заметить, что выглядит звезда просто фантастически… 61-летняя актриса повеселилась на модной фотосессии.

Шэрон стала героиней свежего номера испанского Harper’s Bazaar. А заодно и выложила в соцсеть бэкстейдж со съемки для глянца.

Блондинка, предпочитающая черный цвет, на этот раз, напротив, выбрала образ «белого лебедя». Девушка облачилась ультракороткое мини-платье с длинным шлейфом. Но еще любопытнее то, что наряд полностью состоял из перьев.

Макияж и прическа соответствовали образу и оказались нежными и романтичными подстать настроению звезды. Напомним, ранее Шэрон говорила, что «после 50 жизнь только начинается» и она еще никогда не чувствовала себя такой счастливой и красивой.