Роковая красотка: Бородина вышла в свет во всем черном

Тепло из Москвы исчезло также быстро, как и пришло… Не успели мы насладиться сполна «бабьим летом», как уже достаем осенние тренчи и теплую обувь.

Вот и Ксения Бородина, которая еще неделю назад, щеголяла в босоножках, похвасталась новыми сапожками.

Образ ведущий на осень получился выдержанным в одном стиле и даже цвете — черном. Ведь высокие сапоги-«чулки» она примерила с черным пиджаком и коротким черным платьем. А дополнила «лук» массивными украшениями и лаконичной квадратной сумочкой.

Напомним, ранее телеведущая призналась, что любит яркие цвета. Однако по настроению может и похулиганить. Поклонники решили, что Ксения решила идти на свидание с мужем… Ведь Бородина частенько признавалась, что главное это сохранить в отношениях романтику.