Звездный стиль

Роковая красотка: Бородина вышла в свет во всем черном

Ведущая «Дома-2» примерила короткое платье в сочетании с сапогами-«чулками».

Роковая красотка: Бородина вышла в свет во всем черном
https://www.instagram.com/borodylia/

Тепло из Москвы исчезло также быстро, как и пришло… Не успели мы насладиться сполна «бабьим летом», как уже достаем осенние тренчи и теплую обувь.

Вот и Ксения Бородина, которая еще неделю назад, щеголяла в босоножках, похвасталась новыми сапожками.

Образ ведущий на осень получился выдержанным в одном стиле и даже цвете — черном. Ведь высокие сапоги-«чулки» она примерила с черным пиджаком и коротким черным платьем. А дополнила «лук» массивными украшениями и лаконичной квадратной сумочкой.

Напомним, ранее телеведущая призналась, что любит яркие цвета. Однако по настроению может и похулиганить. Поклонники решили, что Ксения решила идти на свидание с мужем… Ведь Бородина частенько признавалась, что главное это сохранить в отношениях романтику.

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Роковая красотка: Бородина вышла в свет во всем черном
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