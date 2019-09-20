Мини-юбки, аляпистые топики и другие наряды няни Вики, которые удивили нас в 2000-х

Героиня Анастасии Заворотнюк поражала поклонников короткими юбками, облегающими брюками и нарядными платками.

Роль в сериале «Моя прекрасная няня» принесла актрисе Анастасии Заворотнюк (по некоторым данным, сейчас артистка борется со злокачественной опухолью головного мозга глиобластомой — Прим. Ред.) известность и популярность, а няня Вика стала примером женственности и «оригинального стиля» для тысяч зрителей. Портал Telepogramma.pro вспомнил, как выглядела самая знаменитая героиня Заворотнюк. Говоря словами няни Вики, это не только гламурненько, но и просто очуметь!

Фишка няни Вики — шарфик на шее

В середине 2000-х Заворотнюк, благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», стала законодательницей моды. Фактически она задала тренд — повязывать яркие шарфы из прозрачно материи род шею. Этот лайфхак, как освежить образ, подхватили студентки, школьницы и даже дамы за 40.

Самое интересное, что, если верить слухам, создатели ситкома совсем не планировали создавать модные тренды. В сериале Настя играла няню, которые скрывает, сколько ей лет. А что выдает возраст женщины — руки и шея. Вот поэтому Заворотнюк и прятала шею под шарфиками, ожерельями и украшениями.

Ох, уж эти мини-юбки!

Второй особенностью стиля няни Вики были короткие и экстремально короткие юбки. Хотя с такими ножками Настя однозначно могла себе это позволить. Честно говоря, зачастую откровенность переходила в вульгарность, но обаяние и очарование Заворотнюк заставляли влюбиться в няню.

Обтягивающие брюки и топики

Сложно припомнить в гардеробе няни Вики хоть что-то комфортное. Например, рваные джинсы, широкую рубашку и кроссовки. Она всегда была на высоте в облегающих брюках, топике и на каблуках. С такой ролью, точнее в такой одежде, Заворотнюк не могла расслабиться и наесть пару лишних килограммов.

А какие образы няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня» запомнились вам?