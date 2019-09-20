Звездный стиль Мини-юбки, аляпистые топики и другие наряды няни Вики, которые удивили нас в 2000-х
Звездный стиль

Мини-юбки, аляпистые топики и другие наряды няни Вики, которые удивили нас в 2000-х

Анастасия Морылева

Героиня Анастасии Заворотнюк поражала поклонников короткими юбками, облегающими брюками и нарядными платками.

Роль в сериале «Моя прекрасная няня» принесла актрисе Анастасии Заворотнюк (по некоторым данным, сейчас артистка борется со злокачественной опухолью головного мозга глиобластомойПрим. Ред.) известность и популярность, а няня Вика стала примером женственности и «оригинального стиля» для тысяч зрителей. Портал Telepogramma.pro вспомнил, как выглядела самая знаменитая героиня Заворотнюк. Говоря словами няни Вики, это не только гламурненько, но и просто очуметь!

Фишка няни Вики — шарфик на шее

В середине 2000-х Заворотнюк, благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», стала законодательницей моды. Фактически она задала тренд — повязывать яркие шарфы из прозрачно материи род шею. Этот лайфхак, как освежить образ, подхватили студентки, школьницы и даже дамы за 40.

Самое интересное, что, если верить слухам, создатели ситкома совсем не планировали создавать модные тренды. В сериале Настя играла няню, которые скрывает, сколько ей лет. А что выдает возраст женщины — руки и шея. Вот поэтому Заворотнюк и прятала шею под шарфиками, ожерельями и украшениями.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».

Ох, уж эти мини-юбки!

Второй особенностью стиля няни Вики были короткие и экстремально короткие юбки. Хотя с такими ножками Настя однозначно могла себе это позволить. Честно говоря, зачастую откровенность переходила в вульгарность, но обаяние и очарование Заворотнюк заставляли влюбиться в няню.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
А здесь няня и в короткой юбке, и с шарфиком. Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня».

Обтягивающие брюки и топики

Сложно припомнить в гардеробе няни Вики хоть что-то комфортное. Например, рваные джинсы, широкую рубашку и кроссовки. Она всегда была на высоте в облегающих брюках, топике и на каблуках. С такой ролью, точнее в такой одежде, Заворотнюк не могла расслабиться и наесть пару лишних килограммов.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк. Фото
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня».

А какие образы няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня» запомнились вам? 

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Мини-юбки, аляпистые топики и другие наряды няни Вики, которые удивили нас в 2000-х
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