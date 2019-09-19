Звездный стиль

Сестра Фриске вышла в свет в мини-платье и косухе

Наталья повеселилась на вечеринке в честь дня рождения подруги.

Сестра Фриске вышла в свет в мини-платье и косухе
Наталья Фриске. фото: instagram.com/friske_natalia/

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске, которая скончалась четыре года назад после продолжительной борьбы с онкологией. Не так давно она снова вспомнила о том, что пережила певица и их семья, когда болезнь одолела молодую девушку. Как известно, артистка скончалась после борьбы с раком головного мозга. Сестра звезды тоже в свое время выступала на сцене в составе группы «Блестящие», но теперь продолжать карьеру певицы она не хочет.

Не первый год Наталья работает в салоне красоты в Москве, где занимается перманентным макияжем. Также она пытается развивать бизнес на Шри-Ланке, где открыла свое кафе, но оно работает только в сезон. Увидеть девушку на светских мероприятиях или на ток-шоу большая редкость, но на днях Фриске вышла в свет. Она посетила вечеринку, организованную в честь дня рождения ее подруги Киры Сорокиной.

Для такого случая Наталья принарядилась. Она выбрала черное мини-платье свободного кроя. Девушка дополнила его косухой и стильными белыми туфлями с черными полосками. А вот именинница блистала в алом вечернем платье в пол без бретелек.

«Милая моя, поздравляю тебя с днём рождения, ты волшебная, люблю тебя», — написала сестра Жанны.

Поклонники восхитились модным образом Фриске. Они одарили ее комплиментами. «Наташ, вы такая красивая женщина», «Позитивные девчонки!», «Наталья, вы огонь», — прокомментировали пост подписчики. Вечер Наталья провела в теплой компании. Она насладилась шоу и выступлениями артистов.

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Жанна ФрискеЗвездный стильмода и стильНаталья Фриске
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Сестра Фриске вышла в свет в мини-платье и косухе
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