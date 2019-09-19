Звездный стиль

Валерия в пестром платье и безрукавке пришла на съемки к Урганту

Певица продемонстрировала стильный образ в эфире вечернего шоу на Первом канале.

Валерия в пестром платье и безрукавке пришла на съемки к Урганту
Валерия. фото: globallookpress.com

Певица Валерия в этом году отметила 51-летие. Стоит ли говорить, что она обладает стройной фигурой и очень гладкой кожей. Певица много работает над тем, чтобы ее тело находилось в хорошей физической форме. Также она разработала диетическое питание, чтобы все желающие без лишних заморочек могли есть вкусную и полезную пищу. Ко всему прочему, артистка любит подчеркивать фигуру элегантными нарядами.

На днях Валерия подобрала стильный молодежный образ своему мужу. Иосиф Пригожин предстал в джинсовом костюме с белой рубашкой и полосатым галстуком. Оказалось, что певица сама решила собрать ему лук для съемок шоу «Вечерний Ургант». Сама она появилась в телецентре «Останкино» в пестром длинном платье из шифона. Артистка дополнила его безрукавкой с карманами. В соцсети Пригожин поделился снимком из гримерки. В кадре Валерия положила ладони на щеки мужа.

«Как я люблю эти прохладные ладошки», — написал продюсер.

Поклонники восхитились гармоничной парой. «Ребята. На вас приятно смотреть…», «Какие вы милые, с какой любовью вы смотрите», «Вы рядом с Лерой как-то похорошели», «Любоваться — не налюбоваться. Как сильно веет от вас позитивом и добром», — прокомментировали пост подписчики. Съемки у Ивана Урганта продлились недолго. Валерия покинула площадку, одевшись по погоде. Она была облачена в бежевый тренч, полусапоги на шнуровке, а на ее плече висела овальная сумочка.

Валерия. фото
Валерия в осеннем образе. Фото: instagram.com/valeriya/

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ВалерияЗвездный стильИосиф Пригожинмода и стильПрограмма «Вечерний Ургант»
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Валерия в пестром платье и безрукавке пришла на съемки к Урганту
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