Валерия собрала Пригожину модный джинсовый look с галстуком

Певица жалуется, что муж не любит одеваться и «ходит в одном и том же, будто дома не ночует».

Иосиф Пригожин с подачи своей жены Валерии 19 сентября приехал на съемки программы «Вечерний Ургант» в не совсем привычном для себя наряде. Певица, по ее собственному признанию, едва ли не силой заставила супруга надеть что-то новенькое и в итоге образ получился таким: темные джинсы, белая рубашка, красный галстук в фиолетовую полоску и синяя джинсовая куртка.

Поделившись фотографиями Иосифа Игоревича со своими подписчиками в Instagram, Валерия пожаловалась, что муж не слишком много времени уделяет своему внешнему виду.

«По-моему, супер. А то все ходит в одном и том же, как будто дома не ночует. Не любит одеваться, приходится заставлять», — пошутила певица. А композитор Игорь Крутой отметился в комментариях, предупредив, что если она будет так одевать любимого, то его, чего доброго, уведут.

Позже уже на странице самого Пригожина поклонники этой семьи увидели их общее фото из гримерки «Вечернего Урганта». Глава семьи сидел в кресле, а супруга стояла позади него, приложив ладони к его щекам. «Как я люблю эти прохладные ладошки», — признался Иосиф Игоревич.