Звездный стиль

Дело в шляпе: Лариса Вербицкая дала совет путешествующим модницам

Телеведущая выложила фото из своего путешествия за океан.

Дело в шляпе: Лариса Вербицкая дала совет путешествующим модницам
Лариса Вербицкая/фото:globallookpress.com

Лариса Вербицкая отдыхает в США в городе Бостоне. Телеведущая опубликовала фото из отпуска. Для прогулок по океанскому побережью она выбрала льняной костюм с медными пуговицами и соломенную шляпку. 

«Соломенная шляпка бережёт меня от солнца и создает настроение. Но провезти её в своём багаже и не помять — задача непростая», — написала Вербицкая.

Своим подписчикам ведущая дала совет, как уложить головной убор в чемодане так, чтобы он остался цел. 

«Кладу внутрь шляпы плотно свернутые вещи, переворачиваю шляпку так, чтобы поля лежали на самом дне чемодана. Затем на них сверху укладываю остальную одежду, свёрнутую в валики. Кстати, так она занимает меньше места и почти не мнётся», — поделилась Вербицкая своим опытом.

По ее словам, именно так она и привезла шляпку, в которой ее сфотографировали. 

«Отличный лайфхак два года мечтаю о шляпе… но как касается примерки или покупки то сразу возникает вопрос а как везти?!🙈а это отличная идея! спасибо», — поблагодарили Ларису пользователи.

 «Ваш пост подсказал мне, как быть со шляпой, мне всегда не хватает места для неё… я Вас очень любила смотреть на Доброе утро, теперь есть возможность так видеть и слышать Вас. Вы для меня идеал женственности», — призналась одна из подписчиц.

Лариса, безусловно, прекрасно выглядит и делится своими рецептами сохранения молодости и красоты с фанатами. Однажды она даже рассказала, как стать леди на примере жен лидеров разных стран. Ведь от их поведения, манер, внешнего вида, речи и поступков зависел имидж их знаменитых мужей.

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Тэги:

Лариса ВербицкаяотдыхСтильШляпки
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Дело в шляпе: Лариса Вербицкая дала совет путешествующим модницам
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